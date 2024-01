Final de semana em Anápolis será recheado de shows e muita diversão

Atrações são uma ótima opção para quem quer sair da zona de conforto e curtir da melhor maneira

Isabella Valverde - 12 de janeiro de 2024

Cantora Luiza Martins. (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma coisa é difícil de negar: para os goianos, final de semana combina com um bom e divertido rolê, perfeito para aliviar o estresse do dia a dia agitado.

Por isso, o Agenda Portal 6 está de volta com as melhores atrações de Goiás para aqueles que querem sair da zona de conforto e curtir da melhor maneira os momentos de folga.

Para “sextar”, uma opção de agito em Anápolis é o show de Zé Ricardo & Thiago e Demik, na Homer Chopperia. Mas não pense que para por aí, o sábado também será de festa, contando com participação do Forró Perfeito, DJ Markão e DJ Jr Mark.

A diversão também está garantida em Itaberaí, onde o Circo Broadway desembarcou e promete encantar os pequenos e até mesmo os adultos. Os ingressos podem ser adquiridos digitalmente, por meio do site Sympla.

Por fim, o domingo (14) será com uma festa que irá reunir os queridinhos dos goianos: boa música, muita comida e bebida gelada. O Churrasco do Marcão vai acontecer na Vila Cavalcare, em Goiânia, e contará com apresentações de Luiza Martins e Vinicius Cavalcante.

As entradas podem ser adquiridas pela plataforma BaladApp.

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: