Goiânia é um dos destinos mais buscados da América Latina pela Decolar

Pesquisa usou como base as buscas tanto no site quanto no aplicativo para viagens no mês de janeiro

Maria Luiza Valeriano - 12 de janeiro de 2024

Expectativa é de que Goiânia tenha mais imóveis por valores mais altos (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)

Um levantamento da plataforma Decolar apontou que Goiânia esteve entre os destinos mais populares entre usuários da América Latina nesta temporada de férias. Na lista de 20 cidades, a capital goiana conquistou o 4º lugar. Em relação ao Brasil, Goiânia esteve em 2º lugar.

A pesquisa usou como base as buscas tanto no site quanto no aplicativo para viagens no mês de janeiro, feitas por pessoas na América Latina. Com isso, identificaram que dos 20 destinos mais visados, 13 se localizam no Brasil.

Ao considerar o país, a primeira é São Paulo e, logo na sequência, Goiânia. Em seguida, Salvador (5ª), Rio de Janeiro (7ª), Florianópolis (8ª), Vitória (9ª), Recife (10ª), Porto Alegre (11ª), Teresina (12ª), Joinville (14ª), Curitiba (15ª), São Luís (16ª) e Maceió (20ª).

No ranking internacional, as cidades que ocuparam o 2º e 3º lugar, acima de Goiânia, foram Montevidéu (Uruguai) e Cancún (México).

Outros locais populares foram Bogotá (6ª), na Colômbia; Marselha (13ª), na França; Tóquio (17ª), no Japão; Istambul (18ª), na Turquia; e Chicago (19ª), nos Estados Unidos.

De acordo com o vice-presidente de produtos aéreos da Decolar no Brasil, Bob Rossato, o estudo proporciona entendimento das necessidades dos clientes na América Latina.