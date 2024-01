Última manutenção em BMW que matou jovens asfixiados foi feita em Aparecida de Goiânia

Alteração teria sido feita no sistema de escapamento para tornar o veículo mais potente

Augusto Araújo - 12 de janeiro de 2024

Carro BMW em que os quatro jovens foram encontrados mortos na rodoviária de Balneário Camboriú (SC) – (Foto: Divulgação/PMSC)

A Polícia Civil (PC) de Santa Catarina (SC) revelou, nesta sexta-feira (12), que a última manutenção da BMW que matou quatro jovens asfixiados em Balneário Camboriú (SC) foi feita em Aparecida de Goiânia.

O caso aconteceu no dia 1º de janeiro. As quatro vítimas – Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos, Tiago de Lima Ribeiro, de 21 anos, Karla Aparecida dos Santos, de 19 anos, e Nicolas Kovaleski, de 16 anos – foram encontradas desacordadas dentro do carro por volta das 07h30.

Segundo a perícia, o grupo foi asfixiado por um vazamento de monóxido de carbono no interior do veículo, em decorrência de uma modificação irregular no sistema de escapamento.

Isso porque o catalisador teria sido trocado por um downpipe, peça que daria maior potência para o motor do BMW.

No dia do incidente, os jovens foram até à Rodoviária de Balneário Camboriú para buscar a namorada de um deles, que se deslocou até à cidade de ônibus.

Chegando ao local, o grupo começou a se sentir mal, assim como a namorada, que relatou enjoos e tonturas.

Dessa forma, todos resolveram esperar dentro do carro, com o ar condicionado ligado, até que se sentissem melhor.

Como a namorada saiu e entrou do veículo por diversas vezes, ela acabou sendo menos exposta ao gás tóxico e sobreviveu ao incidente.

Vale destacar que o monóxido de carbono não tem cheiro ou cor, o que dificulta a identificação de um vazamento da substância, que é altamente nociva para o ser humano.