Mulheres passam mal após comerem comida japonesa em restaurante de Anápolis

Gabriella Pinheiro - 14 de janeiro de 2024

Fortes dores abdominais, diarreias, náuseas e vômitos. Embora diferentes, os sintomas foram vivenciados quase no mesmo dia e tempo por pelo menos três mulheres que supostamente ingeriram alimentos do restaurante O Butiquim, localizado na Avenida São Francisco, no Jundiaí, em Anápolis. Uma denúncia formal foi feita por uma das vítimas à Vigilância Sanitária.

Nos casos denunciados ao Portal 6 as situações aconteceram de forma similar. Ida ao estabelecimento na noite de quinta-feira (11) e, posteriormente, no dia seguinte, o início dos desconfortos. Em dois dos casos, os diagnósticos foram os mesmos: intoxicação alimentar.

Em um dos relatos, dados com exclusividade à reportagem, uma das mulheres – que preferiu não se identificar – conta que teria ido ao restaurante, por volta das 18h, e que, por lá, encontrou a prima e juntas consumiram comidas japonesas no comércio.

Já em casa, em torno das 02h, na sexta-feira (12), ela afirma que começou a sentir fortes dores abdominais e náuseas a ponto de pensar que estaria com apendicite – uma inflamação e infecção do apêndice.

Cerca de 40 minutos depois, ela, juntamente com a mãe, deu entrada no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA). Foi nesse momento que outros sintomas se intensificaram e uma surpresa veio à tona.

“Chegando lá me deu diarreia. Fiquei das 02h da manhã até mais ou menos umas 10h com muita dor, porque a medicação que eles aplicaram não deu muito efeito. Nesse meio tempo, a minha mãe ligou para a minha madrinha, para perguntar se ela estava trabalhando, porque ela trabalha no hospital, e ela falou que a minha prima estava em casa, não tinha conseguido ir trabalhar e que também estava passando muito mal”, contou.

Assim como a jovem, o primeiro desconforto a ser sentido pela familiar, que também comeu no local, foi uma forte dor abdominal. Ao Portal 6, a segunda vítima – que optou por não se identificar – afirmou que o sintoma começou às 04h e que, devido a ocorrência, não conseguiu comparecer ao trabalho na sexta-feira (12). Ela não deu entrada em uma unidade de saúde.

De acordo com a cliente, a mesma procurou o estabelecimento nas redes sociais para falar sobre o ocorrido e foi informada pelo comércio de que os mesmos estariam conversando com os fornecedores sobre o acontecimento e que uma análise sobre “tudo que usamos” estava em andamento.

“Não consegui dormir de tanto que estava doendo. Foram dois dias com mal estar. […] Na sexta-feira eu fiz uma denúncia na Vigilância Sanitária contando o caso para eles, e eles falaram que vão fazer uma vistoria na segunda-feira (15)”, complementou

Uma terceira mulher, que também optou por não revelar a identidade, também alegou ter passado por uma experiência parecida com a das duas primas, após consumir alimentos no estabelecimento.

De acordo com ela, a ida até O Butiquim aconteceu por volta das 19h e os sintomas – sendo eles calafrios, corpo dolorido, náuseas, diarreias e febre – só passaram a ser sentidos na parte da tarde de sexta-feira (12).

Ao chegar à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Vila Esperança, em torno das 18h, a mulher diz ter encontrado ao menos outras seis pessoas no hospital, que também consumiram alimentos no restaurante e, coincidentemente, estavam passando mal.

“Quatro meninas que eu vi na fila do caixa, na minha frente, estavam no hospital. Uma delas, uma menina de cabelo azul, chegou carregada, praticamente desmaiada”, lembra.

Tanto ela quanto a primeira vítima relatada na matéria revelaram que pretendem prestar uma denúncia formal na Vigilância Sanitária na segunda-feira (15).

Procurado pelo Portal 6, O Butiquim afirmou que possui um zelo pela produção do sushi e que todo o material usado é fresco e que nada é reaproveitado de um dia para o outro.

Após os episódios, o estabelecimento informou que materiais foram colhidos e enviados para análise, mas salienta que toda a contaminação pode ter sido causada pela água, uma vez que pessoas que não estiveram no restaurante deram entrada no hospital com os mesmos sintomas.

“Recebemos o relato dessas pessoas também. Aqui no O Butiquim temos um enorme zelo pela produção do sushi, todo nosso material e fresco e sem reaproveitamento de nada de um dia para o outro. Depois desse episódio colhemos material e enviamos para análise. Entretanto soubemos que a contaminação pode ter sido causada pela água. Tem pessoas nos hospitais com os mesmos sintomas e essas pessoas não estiveram no O Butiquim!”, diz.