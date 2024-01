Policiais quebram vidro para resgatar cachorrinha largada dentro do carro no calor de Goiânia

Proprietária foi presa em flagrante, pelo crime de maus-tratos aos animais

Isabella Valverde - 14 de janeiro de 2024

Pet foi resgatado com segurança e recebeu os cuidados necessários. (Foto: Divulgação/PMGO)

A polícia precisou ser acionada por um motivo diferente neste sábado (13), salvando um cachorrinha que havia sido deixado trancado no carro, no Sol quente de Goiânia.

Pessoas que estavam nas proximidades da 44 perceberam que o pet já se encontrava em situação de alerta, estando no interior do veículo há cerca de uma hora.

Assim, o Comando de Policiamento da Capital (CPC), que realizava patrulhamento pela região, se prontificou a atender a ocorrência.

Diante da urgência da situação, já que a cachorrinha se encontrava em visível sofrimento por conta do calor intenso, os policiais militares quebraram o vidro dianteiro do Hyundai HB20 com uma chave de roda, para o resgate.

Após o pet enfim ser retirado com segurança de dentro do veículo, os policiais prestaram todos os cuidados necessários, oferecendo água para reidratação.

Quando a proprietária do automóvel, de 39 anos, chegou ao local, justificou ter deixado o animal no carro apenas por alguns momentos enquanto fazia compras na 44.

Diante dos fatos, a tutora foi presa em flagrante pelo crime de maus-tratos aos animais.