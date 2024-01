Por dentro do salão árabe que chama atenção em Anápolis

Local foi construído por um arquiteto americano, contratado em Portugal pelo proprietário

Samuel Leão - 14 de janeiro de 2024

Salão árabe em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

O que parece ser uma mesquita, e chama a atenção de quem passa pelo Jardim Progresso, na região Norte de Anápolis, na verdade é fruto do sonho de um antigo morador. Em uma rua paralela à Avenida 10, esconde-se um salão ao estilo árabe, cheio de artigos trazidos do exterior, que surpreende quem o adentra.

Ao Portal 6, Roberto Costa, de 56 anos, contou que cresceu na Rua P 43, onde comprou um lote e construiu o que antes era apenas sonho, que se tornou possível graças ao seu trabalho em terras distantes.

“Esse sonho começou quando fui para fora. Morei por 90 dias na Suíça e depois fui para Portugal, onde vivo e trabalho há 26 anos já. De lá decidi comprar uma casa que havia neste lote e a desmanchei, determinado a fazer esse salão”, revelou.

No exterior, ele fez amizade com um arquiteto americano, que foi o responsável por tornar as ideias dele em realidade. Depois de muito trabalho, ele retornou para a terra natal pronto para realizar o sonho.

“Ele fez a planta para mim, bolando esse trajeto na casa. A grande maioria de coisas que tem aí dentro, lustres, vitrais, móveis e a decoração em geral veio de fora. Contratei uma empreiteira e tudo ficou pronto em apenas sete meses”, contou.

O salão tem a entrada em arco, seguindo o padrão de portais árabes, começa em uma antessala que se liga ao espaço amplo, com ambiente para mesas nas laterais e varandas como em um mezanino. Ao fundo ainda há um salão com mesas, com teto mais baixo.

O local dispõe de quatro quartos no segundo andar, todos com pisos em ladrilhos trazidos de fora, com quadros e e janelas em madeira. No topo do salão principal, o telhado é removível, de modo que é possível abrir para a passagem do sol.

“Já tivemos aniversários, festas e até casamentos aqui. As pessoas gostam do estilo próprio, além do espaço ser muito amplo, dá para reunir muita gente e também para passar uns dias. Apesar de eu morar ainda em Portugal, ele segue funcionando por aqui”, finalizou.