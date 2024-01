6 carnes que são consideradas de segunda, mas têm gosto melhor que de primeira

Com um sabor excepcional e textura agradável, esses cortes não pesam no bolso

Ruan Monyel - 16 de janeiro de 2024

(Imagem: Ilustração)

A classificação de cortes como de primeira ou segunda, geralmente se refere à parte do animal dos quais são retirados. Porém, carnes que são consideradas inferiores podem ser melhores que as mais nobres.

Com um sabor excepcional e textura agradável, esses cortes não pesam no bolso e proporcionam pratos deliciosos, mesmo sendo uma opção popular.

O preparo da carne desempenha um papel significativo no sabor final, tornando-as verdadeiras descobertas gastronômicas.

6 carnes que são consideradas de segunda, mas tem gosto melhor que de primeira

1. Acém

Essa parte do boi, já é conhecida por muitos por ser uma excelente opção para o churrasco, mas quando cozidas lentamente, também ficam incríveis.

Devido à presença de gordura e colágeno, o acém se torna rico em sabor quando preparado em cozimento lento.

2. Linguiça

Embora não seja tecnicamente um corte de carne, a linguiça, geralmente, é feita de proteínas consideradas de segunda.

A combinação de carnes e temperos resulta em um gosto acentuado e marcante, deixando o item versátil, com inúmeras opções de preparo e preço.

3. Capa de filé

Pouco conhecida, a capa de filé é indispensável para preparos rápidos de receitas cozidas ou assadas.

O corte é um pouco mais firme, porém tem uma boa quantidade de gordura, e quando feita da forma correta, não é possível decifrar qual tipo de carne foi utilizada.

4. Asas de frango

Embora muitas pessoas prefiram peitos de frango por serem mais magros, ou até mesmo coxas e as pernas, as asas da ave são incrivelmente saborosas.

Essa parte do frango é ideal para assar na brasa, sendo um ótimo tira gosto para as reuniões com os amigos.

5. Cupim

Mesmo não sendo muito popular, devido às limitações de produção, o cupim é uma preciosidade, afinal, apenas algumas raças produzem o corte.

Pode até parecer exclusivo, mas o é uma opção que cabe no bolso e desbanca qualquer carne nobre.

6. Carne de porco

Por fim, algumas partes do porco, como o pernil e a barriga, são consideradas de segunda, mas são muito apreciadas na culinária devido à sua suculência e sabor.

A carne de porco é inconfundível, sendo utilizada até em preparos típicos do brasil, como a feijoada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!