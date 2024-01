Saiba quais cidades devem receber chuva em Goiás nesta quarta-feira (17)

Pancadas devem ser isoladas, sem a presença de ventos fortes e raios

Maria Luiza Valeriano - 16 de janeiro de 2024

Regiões Norte e Oeste poderão ser mais afetadas (Foto: Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil)

Por mais que os céus goianos possam clarear nesta quarta-feira (17), algumas cidades ainda estão na mira de nuvens carregadas segundo a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

As regiões que correm mais risco de apresentar pancadas isoladas são a Norte e Oeste, onde a expectativa é de 05 mm. Já o Leste, Sudoeste e Centro de Goiás devem registrar aproximadamente 04 mm de precipitações.

Enquanto isso, a presença do sol é esperada no Sul do estado, com apenas 03 mm.

Segundo o Cimehgo, Goiânia, Porangatu e Jataí são os locais mais propensos a terem pancadas esporádicas, em torno de 3 mm. Anápolis, Formosa, Cristalina, Aruanã e Rubiataba, por sua vez, provavelmente terão apenas 01 mm de água.

Neste cenário, moradores de cidades como Catalão, Luziânia, Ipameri, Nova Aurora, Santa Helena, Ceres, Goianésia, Davinópolis, Iporá, Flores de Goiás, Araguapaz, Goiandira, Três Ranchos, Cumari e Ouvidor podem se planejar para aproveitar o dia sem chuva, já que não há previsão de precipitações.

Outros municípios que provavelmente não terão chuvas são Posse, Silvânia, Cocalzinho, Palminópolis, Firminópolis, Caiapônia, Doverlândia, São João da Paraúna, Montes Claros.