Senac Goiás está com inscrições abertas para 13 cursos gratuitos em Anápolis

Número de vagas é limitado e candidaturas serão aceitas até o preenchimento de todas as vacâncias

Augusto Araújo - 17 de janeiro de 2024

Imagem ilustrativa de sala de aula. (Foto: Reprodução/Pexels)

O Senac Goiás anunciou a abertura de 13 cursos gratuitos para a população de Anápolis, nas modalidades online e presencial.

As disciplinas são as seguintes:

Administrador de redes

Cuidador infantil

Cálculos e segurança na administração de medicamentos

Custos e formação de preços

Como iniciar um negócio do zero

Encantando o cliente

Excelência em vendas

Fluxo de caixa

Formação – programação em Python

Massagista

Operador de computador

Técnicas de recepção e secretariado

Técnico em Segurança do Trabalho

Todas as oportunidades são voltadas para pessoas de baixa renda, matriculados ou egressos da educação básica, com renda familiar mensal per capita de no máximo dois salários mínimos, além de empregados, desempregados e usuários dos programas de proteção a pessoas ameaçadas.

O número de vagas é limitado e as inscrições devem ser feitas por meio do site do Senac Goiás, através do preenchimento de um formulário virtual.

O encerramento dos registros acontece após o preenchimento de todas as vagas oferecidas.

Vale destacar que as oportunidades também abrangem os municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Alexânia, Caldas Novas, Catalão, Ceres, Iporá, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Rio Verde, Mineiros e Quirinópolis.