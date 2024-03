Procon Anápolis aponta supermercados que estão vendendo ovos de Páscoa mais baratos

Variação entre estabelecimentos chega a 40% para o mesmo produto

Maria Luiza Valeriano - 25 de março de 2024

Procon pede que clientes tenham atenção na hora da escolha (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Seguindo uma das tradições mais praticadas na Páscoa, diversos estabelecimentos anapolinos estão comercializando uma série de opções para agradar o paladar na data comemorativa. Neste cenário, o Procon de Anápolis apontou que clientes devem se atentar às variações de preços que chegam a 40%.

Um levantamento realizado nos dias 18 e 19 de março, em 10 estabelecimentos espalhados pela cidade, considerou os preços dos ovos, de caixas de bombons e também barras de chocolate.

Assim sendo, o ovo de Páscoa mais barato pode ser encontrado a R$ 39,49 no Carrefour, sendo ele o ovo Galak de 199g. O mesmo produto atinge o pico de valor em R$ 45,99 no Atende Mais.

Ainda abaixo de R$ 50, o ovo Prestígio de 225g mais em conta está sendo comercializado por R$39,90, no Floresta. O mais caro, por sua vez, é encontrado a R$ 45,99, também no Atende Mais.

Quanto ao ovo de Páscoa com a maior variação da cidade, o ovo Oreo, de 175g, pode ser comprado por R$ 47,99 no Carrefour e R$ 66,99 no Atende Mais – 40% mais caro.

Já a caixa de bombom mais em conta é a Garotices, de 250g, vendido no Carrefour por R$ 12,29. O local com o maior preço é o Super VI, que comercializa o produto por R$ 13,79.

A maior variação do valor do bombom foi registrado com a Amandita recheada de creme de cacau, de 200g, sendo que a opção mais barata é encontrada por R$ 15,99 no Carrefour e a mais cara, a R$ 22,59, no Mercado do Povo. Com isso, a diferença chega a 41%.

Além de pedir atenção na hora de analisar a variação de preços entre os estabelecimentos, o Procon de Anápolis também apontou para a necessidade de consultar o peso do produto, uma vez que as empresas podem reduzir o peso sem alterar o preço, conferindo uma “falsa sensação de economia”, destacou. Para saber a lista completa, clique aqui.