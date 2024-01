Cadela corre risco de perder visão e filhotes após ser agredida com taco de beisebol em Rio Verde

Animal estava prenhe e percorria ruas da cidade quando foi atacada por homem

Gabriella Pinheiro - 18 de janeiro de 2024

Cadela ferida por homem, em Rio Verde. (Foto: Divulgação/ Polícia Civil)

A Polícia Civil (PC) prendeu, na quarta-feira (17), um homem suspeito de agredir uma cadela prenhe com um taco de beisebol. O crime ocorreu na cidade de Rio Verde, região Sul de Goiás.

De acordo com o Grupo de Investigações Criminais do município, o suposto autor estava no Bairro Veneza, portando o objeto usado na agressão, ameaçando as pessoas.

Segundo a corporação, ele teria ferido o animal de pequeno porte no olho. O animal corre o risco de perder a visão e os filhotes.

Após uma denúncia, os policiais localizaram o homem, ainda com o taco de beisebol na mão, e deram voz de prisão em flagrante pelo crime de maus-tratos – cuja pena prevista é de 02 a 05 anos de reclusão.

A cadela foi deixado aos cuidados de médicos veterinários, onde está sendo tratada.