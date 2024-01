Estado de praça em Anápolis preocupa pais e moradores: “risco muito grande para as crianças”

Matos altos e brinquedos danificados foram algumas das reclamações feitas

Davi Galvão - 18 de janeiro de 2024

Estado atual do parquinho do Jardim Arco Verde. (Foto: Reprodução)

Nas lembranças mais nostálgicas, a anapolina Alice de Carvalho Braga se lembra de quando ia até a pracinha do bairro Jardim Arco Verde, localizada em frente ao Colégio Estadual Vereador Luiz De Almeida, e compartilhava momentos de diversão com a família, seja descansando nos bancos, no vai e vem do balanço, sobe e desce da gangorra ou na descida do escorregador.

Porém, as boas recordações, ao que tudo indica, terão de permanecer no passado. Isso porque, após muito tempo sem frequentar o local, Alice, já com 24 anos, resolveu retornar à praça, dessa vez, para apresentar o filho Davi, que estava comemorando o aniversário de 01 ano.

No entanto, ao chegar lá, na tarde desta quarta-feira (17), foi surpreendida com o estado atual que o parquinho se encontra. Com o mato alto, brinquedos faltando e – os existentes – em péssima condição, ao ponto de se tornarem perigosos.

“Foi muito triste, sabe? É que nem quando você tem uma memória muito gostosa de quando era criança, mas aí volta quando é adulto e meio que sente um baque”, destacou, em entrevista ao Portal 6.

Dentre os problemas mais sérios citados por Alice, ela destacou a presença de pedaços de ferro em meio à terra e buracos no trajeto do escorregador.

“É um risco muito grande para as crianças, tanto de se cortar quanto pegar um tétano da vida”, afirmou.

A reportagem buscou contato com a Prefeitura, para saber mais detalhes a respeito da situação da praça e uma possível data para a revitalização, mas não obteve retorno em tempo hábil.