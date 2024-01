⁠Segredo dos chefs para fritar ovos é revelado e impressiona

Embora pareça uma tarefa simples, existem algumas técnicas que podem elevar esse processo a um novo nível

Ruan Monyel - 19 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Nutricionista Patrícia Leite)

Fritar ovos pode ser uma tarefa não muito agradável, mas seguindo algumas dicas simples reveladas por chefs de cozinha, essa atividade ficará mais simples e prazerosa.

Embora pareça uma tarefa simples, existem algumas técnicas que podem elevar esse processo a um novo nível, garantindo ovos perfeitos e saborosos.

Experimente essas técnicas e ajuste conforme seu gosto pessoal, fazendo com que os ovos fiquem cada vez mais gostosos. Ficou curioso? Leia e descubra o segredo.

O ovo é um ingrediente versátil dentro das cozinhas por todo país, a partir dele, receitas incríveis surgem e transformam a forma como enxergamos a gastronomia.

Seja em um simples omelete, ou até em pratos doces e salgados mais elaborados, os ovos são indispensáveis na alimentação.

Só quem já precisou fritar a iguaria sabe como é difícil atingir o ponto perfeito, afinal, a gordura espira para todos os lados fazendo uma bagunça na cozinha.

Mas uma dica simples, além de realçar o sabor e a textura dos ovos, também ajuda a evitar a bagunça.

Embora pareça estranho, adicionar sumo de limão durante a fritura traz inúmeros benefícios comprovados pela ciência.

Estudiosos comprovaram que a proteína do ovo, reage ao ácido do limão, ficando estruturalmente mais forte e diminuindo as bolhas de ar, responsáveis pelos estouros de gordura.

Isso, além de diminuir os riscos de queimadura e manchas de gordura no fogão, deixam o ovo com uma textura mais leve e saborosa.

O sumo de limão, também torna o cozimento do ovo mais uniforme, pois ele dilata a proteína, deixando o alimento mais cremoso.

Outra dica de ouro, é usar a criatividade! Está sem limão em casa? Utilize outras frutas cítricas, e se impressione com o resultado.

Fuja da rotina, essas combinações podem ser deliciosas e vão elevar o nível de suas preparações.

