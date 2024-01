6 nomes que deixam as pessoas que têm eles poderosas e o significado de cada um deles

Talvez pode ser você aqui nessa lista e isso está diretamente influenciando sua vida

Anna Júlia Steckelberg - 19 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels)

Você sabia que existem alguns nomes – inclusive pode ser o seu – que possuem um significado surpreendente por trás de cada sílaba?

E isso, por consequência, acaba refletindo diretamente na vida de quem possui esses títulos.

Trazendo poder, força e coragem, esses nomes são únicos e poucos sabem o que eles significam!

1. Bernardo

Sem delongas, Bernardo significa “forte como um urso”.

Talvez você não saiba, mas o título é formado a partir do germanico ber e hart, que significam, sucessivamente, “urso” e “forte”.

O nome ganhou fama a partir de São Bernardo, um religioso francês que fundou um asilo na Suíça por volta do século XII.

2. Gabriel

Gabriel faz uma associação ao anjo Gabriel que anunciou a Maria que ela seria a mãe de Jesus Cristo. O nome significa “força de Deus”.

O nome acaba chamando a atenção por carregar esse poder todo por trás de seu significado.

3. Arnaldo

Arnaldo era um nome bem comum décadas atrás, hoje ele perdeu um pouco a força, mas mesmo assim não perdeu o seu bravo significado.

Arnaldo quer dizer “poder da águia” ou “o que é forte como a águia”.

4. Carolaine

Carolaine é uma versão abrasileirada de Carol e, segundo teorias, esse nome é uma junção do termo inglês karl, “forte”, em junção com o elemento lind, “doce”.

Então, sem delongas, Carolaine quer dizer “mulher doce e forte” ou “doce força”.

5. Valentina

Você, com certeza, já deve ter observado o BUM que foi o nome Valentina dos últimos anos para cá, não é mesmo?

Mas, muito além do que famoso, esse nome carrega fortes significados, porque vem do termo em latim valens, valentins, que quer dizer “valente, forte, vigoroso, cheio de saúde”.

6. Clarice

Por fim, podemos dizer com toda certeza que esse nome se consagrou com uma das mais importantes escritoras brasileiras do século XX, Clarice Lispector.

O nome de origem incerta, significa “clara”, “brilhante” ou “ilustre”, sendo relacionado ao termo “Klara”, que significa “cheia de graça” ou “luminosa”.

