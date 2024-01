Jovem de Anápolis faz desabafo após pit dog ser destruído por fogo: “não sobrou nada”

Campanha está tomando conta das redes sociais para tentar reaver um pouco do que foi perdido

Davi Galvão - 20 de janeiro de 2024

Fogo destruiu completamente o local. (Foto: Reprodução)

Na madrugada deste sábado (20), o empresário Pedro Lucas, de 23 anos, testemunhou horrorizado a pequena hamburgueria que montou no Bairro de Lourdes ser engolida pelas chamas.

Quando o fogo finalmente findou, após a ação do Corpo de Bombeiros, foi possível ver o cenário de completa destruição deixado para trás e o pouco que restou da Master Burger.

“Não sobrou nada, cara. Nada. Tudo o que a gente construiu foi totalmente perdido. O material de cozinha, os produtos, equipamentos, não deu para salvar nada”, lamentou Pedro, em entrevista ao Portal 6.

O rapaz contou que encerrou as entregas da noite de sexta (19) e foi para casa. Por volta de 01h, notou que havia perdido a ligação de um cliente. Estranhando o horário, resolveu retornar a chamada.

“Foi nesse hora que eu fiquei sabendo. Daí eu já corri pra lá, mas não tinha o que fazer mais. O fogo já estava muito alto, não me aproximei muito justamente por conta do risco de explodir com o gás. Os vizinhos já tinham chamado os bombeiros, aí o jeito foi esperar”, relatou.

Pedro ainda disse que, por ser uma sexta-feira, havia acabado de completar o estoque com insumos, contando com o alto movimento que era esperado para o final de semana.

Descontando já o valor referente ao container, o qual o proprietário afirmou não saber quem irá arcar com os custos, já que era de propriedade da Prefeitura, o prejuízo material ficou em aproximadamente R$ 30 mil.

Na luta para se reerguer, Pedro garantiu que está analisando maneiras de continuar com o delivery, já que o negócio é a principal forma de sustento que possui.

Para isso, porém, precisa comprar novos equipamentos e insumos. Foi com essa motivação que uma vaquinha online foi iniciada. Pela cidade, são várias as pessoas que estão engajadas na campanha para ajudá-lo a se reerguer.

“A intenção é realmente voltar a trabalhar, mas por enquanto não sei direito como fazer isso. Tudo pelo que eu lutei nesses últimos dois anos foi destruído. Não é barato recomeçar do zero, mas não vou desistir”, afirmou.

Ainda não se sabe a causa do incêndio, mas Pedro alegou suspeitar de ter sido uma ação intencional por parte de terceiros. A investigação ficará por conta da Polícia Civil (PC).