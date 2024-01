Sem apoio da Prefeitura de Anápolis, pais não sabem como pagar materiais de alunos: “não tem de onde tirar dinheiro”

Aulas se iniciam já nesta terça-feira (23), mas administração municipal não deu nenhuma informação sobre distribuição dos kits escolares

Davi Galvão - 22 de janeiro de 2024

Escola Municipal Antônio Constante. (Foto: Reprodução/ Google)

Com as aulas da rede municipal de Anápolis se iniciando já nesta terça-feira (23), diversos pais e responsáveis, que contavam com o apoio da Prefeitura para a distribuição do tradicional kit escolar, estão sendo deixados desamparados pelo poder público.

Isto porque os itens básicos para o ensino, como cadernos, lápis e borrachas, ainda não foram fornecidos pelo município.

Na contramão da expectativa das famílias, as escolas da rede pública, inclusive, tomaram a iniciativa de divulgarem a lista de materiais necessários, em montantes que – em certos casos – chegam na marca dos R$ 400.

Aposentado por incapacidade permanente há quatro anos após um acidente no trabalho, o pintor Paulo Cesar Vaz Cardoso contou ao Portal 6 que, recentemente, teve o benefício cortado pelo governo. Enquanto tenta reaver a decisão, foi pego de surpresa com os itens requeridos pela escola na qual a filha Aline, de apenas 10 anos, se prepara para cursar o quinto ano.

“Não tenho a menor condição. Não consigo trabalhar desde o acidente e, sem o benefício, não há a menor possibilidade. Estou tentando correr atrás pedindo ajuda para vereadores, para amigos, mas até agora nada”, lamentou.

Conforme relatou, o valor total de todos os itens solicitados pela Escola Municipal Cecília Meireles, ficou um pouco acima de R$ 200, sendo exigido até mesmo itens como jogos de tabuleiro.

Em outro relato, uma anapolina de 60 anos, que preferiu manter o anonimato, contou que ajuda uma mãe, que trabalha como cabeleireira em tempo integral, a cuidar do filho, de 06 anos, prestes a ingressar no primeiro ano do ensino fundamental, na Escola Municipal Antônio Constante.

Na lista fornecida pela instituição, a somatória dos itens alcança os R$ 400, sendo exigido que os responsáveis tragam todo o material até esta terça-feira (23).

“Até agora a gente não tem notícias nem do kit e muito menos dos uniformes. A mãe dele [do pequeno Enzo] não tem condições, já trabalha o dia inteiro, chega em casa só de noite, não tem de onde tirar mais dinheiro. A solução que dei foi que, por enquanto, pelo menos compre os cadernos para poder só começar”, revelou a mulher.

Somando-se a estes casos, uma professora da rede municipal, que também preferiu manter o anonimato, revelou à reportagem que presenciou, nesta última semana, uma cena de “partir o coração”.

Segundo ela, na unidade em que trabalha, uma mãe de aluno – desesperada – contou que, com as aulas começando, teria de se endividar, pegando dinheiro emprestado de conhecidos para poder garantir os materiais da filha.

“Foi horrível de se ver, ela estava quase chorando, até tentei ir atrás dela para ajudar, mas ela já tinha ido embora”, relembrou.

O Portal 6 buscou contato com a Prefeitura, para saber mais detalhes sobre a entrega dos kits escolares e uniformes da rede pública, e também se existe alguma estimativa de quando e se os benefícios serão concedidos.

Entretanto, mais uma vez, nenhum retorno foi fornecido pela assessoria do Centro Administrativo.