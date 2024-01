Aberto concurso público com mais de 800 vagas e salários de até R$ 11,7 mil

Cargos serão disponibilizados para candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior, com jornadas de até 40h semanais

Augusto Araújo - 23 de janeiro de 2024

Foto: (Marcos Santos/USP Imagens)

A Prefeitura de Posse, cidade no Noroeste Goiano, anunciou a abertura de um novo concurso público, para o preenchimento de 882 vagas, dentre as imediatas e cadastro de reserva.

As oportunidades são para candidatos de nível de escolaridade fundamental, médio, técnico e superior. Confira a lista completa de cargos ao final da matéria.

As remunerações variam entre R$ 1.302 e R$ 11.707,17. com jornadas de trabalho de até 40h semanais.

Para se inscrever, é necessário fazer o cadastro no site do Instituto Verbena, banca organizadora do certame, entre os dias 22 de fevereiro e 21 de março. Serão cobradas taxas com valores de R$ 80 a R$ 120.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, prevista para o dia 14 de abril. No entanto, algumas funções irão exigir prova discursiva, prática ou avaliação de títulos.

Veja a seguir a relação completa de vagas disponibilizadas:

Nível fundamental

Auxiliar de Saúde Bucal

Eletricista

Mecânico

Motorista

Motorista de Ambulância

Operador de Máquinas

Nível médio

Atendente de Farmácia

Executor Administrativo

Monitor

Nível técnico

Fiscal de Meio Ambiente

Fiscal de Obras

Técnico em Enfermagem

Técnico em Imobilização Ortopédica

Técnico em Informática

Técnico em Radiologia

Nível superior

Assistente Social

Cirurgião Dentista

Enfermeiro

Farmacêutico

Fiscal de Tributos Municipais

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico Anestesista

Médico Cardiologista

Médico Clínico Geral

Médico Neurologista

Médico Ortopedista

Médico Pediatra

Médico Psiquiatra

Nutricionista

Professor

Psicólogo

Para mais informações a respeito do concurso público, leia o edital.