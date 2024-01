Defensoria Pública de Goiás está com mais de 360 vagas abertas para estágio; veja como se inscrever

Moradores de Anápolis e Goiânia poderão participar. Salários chegam a R$ 2.200, além de benefício adicional

Davi Galvão - 23 de janeiro de 2024

Fachada da Defensoria Pública do Estado de Goiás (Foto: Divulgação)

Já estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), com o intuito de contratar estagiários, com 204 vagas para graduação e 160 vagas para pós-graduação.

A bolsa varia de R$ 1.100 até R$ 2.200 de acordo com o nível de escolaridade do candidato. Em ambos os casos, os aprovados também receberão auxílio-transporte no valor de R$240.

As inscrições, organizadas pelo Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (IV/UFG), são gratuitas e se estendem até o dia 20 de fevereiro, podendo ser realizadas através do site oficial.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetiva e discursiva, marcadas para o dia 10 de março.

As vagas serão distribuídas para as cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Trindade, Inhumas, Luziânia e Valparaíso de Goiás.

Para mais informações, basta acessar o edital do certame.