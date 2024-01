6 coisas que não parecem, mas são perigosas e proibidas de fazer na Air Fryer

Respeitar as limitações do aparelho garantirá uma experiência mais segura e eficiente

Ruan Monyel - 25 de janeiro de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Sarah Trindade Nutri)

Embora a assadeira a ar seja uma ferramenta moderna e versátil na cozinha, há certos alimentos que podem ser problemáticos ou até perigosos para fazer na Air Fryer.

O equipamento se popularizou devido prometendo entregar refeições mais saudáveis de maneira rápida e prática, mas existem cuidados a serem tomados ao preparar alguns pratos.

Respeitar as limitações do aparelho garantirá uma experiência mais segura e eficiente. Ficou curioso? Leia e descubra quais comidas não devem ser feitas no eletrodoméstico.

1. Ovos com casca

É isso mesmo, cozinhar ovos com casca na Air Fryer pode resultar em explosões devido à pressão que se acumula dentro do alimento durante o cozimento.

É melhor fazer no fogão, de maneira tradicional, evitando possíveis acidentes e muita bagunça.

2. Massas cruas

Evite colocar massas diretamente na assadeira, pois elas podem não cozinhar por completo e permanecer cruas no centro.

Embora não existam grandes problemas, economize tempo e o desgaste do aparelho ao usar o forno convencional para garantir uma textura adequada.

3. Receitas muito líquidas

Seguindo a lista, preparar alimentos com muito líquido, como, marinadas ou caldos, podem causar acidentes ou até mesmo estragar o aparelho.

Essas substâncias podem escorrer para o fundo da Air Fryer, causando fumaça, respingos e potencialmente afetando a vida útil da assadeira, e em casos extremos, podendo causar um incêndio.

4. Macarrão e arroz

Dois alimentos do cotidiano brasileiro, que devem ser feitos de forma tradicional, pois, no preparo é necessário grande adição de água.

Assim como no item anterior, pode gerar problemas devido a alta umidade, além de não ser cozido de forma correta já que a água não consegue atingir a temperatura correta.

5. Qualquer tipo de papel

É comum utilizarmos papel alumínio ou manteiga em diversas preparações, incluindo na Air Fryer, mas esse material atrapalha o fluxo de ar dentro do equipamento e impede o preparo correto dos alimentos.

Outro motivo é que devido a dificuldade do ar em circular dentro do aparelho, podem acontecer explosões ou outros acidentes graves.

6. Fazer pipoca

Por fim, mas não menos importante, a pipoca é um dos alimentos mais perigosos de se fazer na assadeira.

Isso acontece devido ao tamanho dos grãos de milho, que podem ficar presos nas saídas de ar causando danos extremos ao aparelho e pesando no bolso do consumidor.

