Pixote e Turma do Pagode são os destaques para o final de semana em Goiás

Regado de muita música, o que não vai faltar são opções para sair do sofá de casa e curtir o restinho das férias

Isabella Valverde - 25 de janeiro de 2024

Pixote e Turma do Pagode têm show confirmado em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O final de semana já está batendo na porta e a previsão é de que ele será agitado para os goianos que buscam por uma boa curtição.

Regado de muita música, o que não vai faltar são opções para sair do sofá de casa e curtir o restinho das férias da melhor maneira. Por isso, o Agenda Portal 6 separou algumas opções para que você possa escolher a melhor para o seu rolê.

Garantindo muito agito, o Trio dos Milhões é uma boa alternativa para os goianos que curtem baile automotivo e querem aproveitar o sábado (27). Primeiro do ano, o evento reunirá Mc Jacaré, Jiraya Uai e Mc C4, na área externa do Centro de Convenções de Anápolis. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Bilheteria Digital.

E não para por aí. Em Aparecida de Goiânia, a mesma data será marcada pela Balada Roda de Samba, que fará todo mundo dançar ao som da banda Brazuka e do DJ Wilmar França.

A festa vai acontecer na Balada Beach Club e os portões estão previstos para abrir a partir de 13h. Para quem não quer perder, as entradas podem ser compradas pela plataforma BaladApp.

Por fim, é impossível falar de diversão para o final de semana e não citar Goiânia. Então, a dica é: We Love Pagode.

O evento vai fechar o domingo (28) com chave de ouro na Arena Multiplace, contando com a participação imperdível da Turma do Pagode e Pixote. Os ingressos estão disponíveis para compra na página Brasil Ticket.

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: