Fuga, acidente grave e arma de fogo: operação da PC prende vários motoristas bêbados em Anápolis

Um deles foi detido pela terceira vez pelo mesmo motivo. Nesta, o resultado do bafômetro chegou a surpreender

Samuel Leão - 28 de janeiro de 2024

Operação da Polícia Civil em Anápolis. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil (PC) divulgou um balanço de dois dias da operação Direção Consciente, realizada neste final de semana, entre o sábado (27) e o domingo (28), em Anápolis. Cerca de 29 motoristas foram descobertos dirigindo embriagados.

Dentre os abordados, 8 foram presos em flagrante, dos quais alguns casos chamaram a atenção por terem ocorrido de maneira inusitada e adversa.

Um deles foi enquadrado pela terceira vez dirigindo sob influência de álcool. O homem, de 42 anos, ainda estava com os níveis de álcool no sangue duas vezes maior que o percentual que configura embriaguez, e foi para a cadeia pública por não pagar a fiança arbitrada em 10 salários mínimos.

Outra ocorrência foi a prisão de um homem de 34 anos, que tentou fugir dos policiais de moto. Assim que conseguiram pará-lo, os agentes descobriram que ele portava ilegalmente uma arma de fogo de uso restrito. O motociclista acabou sendo autuado tanto por direção perigosa quanto pelo porte ilegal.

Já um caso inusitado foi o de um jovem, de 28 anos, que vinha de Brasília com destino à Goiânia. Embriagado, ele perdeu o controle no perímetro urbano de Anápolis e acabou deixando o carro cair em uma vala, entra as duas pistas da BR-060.

As autoridades notaram o veículo e realizaram a abordagem, descobrindo que ele também estava bêbado. Por fim, ele foi encaminhando até a cadeia pública, visto que não foi paga a fiança arbitrada.