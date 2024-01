Trabalhador é esmagado por rolo compressor em obra na antiga pecuária em Anápolis

Equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para realizar a perícia no local

Da Redação - 29 de janeiro de 2024

IML foi acionado para recolher o corpo da vítima. (Foto: Reprodução)

Um trabalhador de uma obra localizada na área da antiga pecuária, no Setor Pedro Ludovico, em Anápolis, foi vítima de uma fatalidade na manhã desta segunda-feira (29).

Informações preliminares apontam que o condutor de uma máquina que compacta o solo teria perdido o controle, esmagando um outro funcionário que estava próximo a área de atuação do maquinário.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalha com a retirada do corpo – que está preso embaixo do rolo compressor. A equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para realizar a perícia no local.

Mais informações a qualquer momento.