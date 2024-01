Motociclista de 16 anos morre após colidir contra automóvel no interior de Goiás

Imagens mostram que carro envolvido no acidente desvia de outro veículo que furou o sinal de PARE

Augusto Araújo - 30 de janeiro de 2024

Câmara de segurança flagrou momento em que motocicleta se chocou contra carro em Formosa. (Foto: Reprodução)

Um adolescente, de apenas 16 anos, acabou morrendo após se chocar contra um carro em Formosa, cidade no Entorno do Distrito Federal (DF).

O caso ocorreu no último domingo (28), mas as imagens foram repercutir apenas nesta terça-feira (30).

Imagens obtidas por meio de câmeras de segurança registraram o ocorrido. No vídeo, é possível ver que um carro branco desvia de um outro automóvel, que furou o sinal de PARE no cruzamento.

No entanto, ao fazer a manobra, o veículo acabou avançando no sentido oposto da pista, por onde vinha o motociclista, com uma pessoa na garupa.

Assim, o piloto acabou colidindo com o para-choque do carro branco e a passageira acabou sendo jogada ao asfalto, junto com a moto.

O condutor do outro automóvel ainda chegou a passar por cima da motocicleta, antes de fugir do local.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionada para prestar os primeiros socorros, mas o adolescente acabou não resistindo ao impacto.

Segundo a TV Anhanguera, a mulher que estava na garupa ficou ferida e foi levada para o Hospital Estadual de Formosa (HEF).

Já o motorista do carro que fugiu da cena do acidente teria sido identificado como um jovem de 20 anos, que foi autuado por dirigir embriagado e sem habilitação.