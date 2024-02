Em nova mensagem, dona de imóvel impaciente diz o que não aceita em kitnet

Aos gritos, ela explicou o motivo do tratamento e revelou regras que arrancaram risadas na internet

Gabriella Licia - 01 de fevereiro de 2024

Conversa entre o empresário e a dona da kitnet teve novos desdobramentos. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

O caso do empresário anapolino, que buscava uma kitnet na cidade e viralizou depois de receber um áudio ríspido da proprietária, teve novos desdobramentos após a locadora se posicionar explicando o que não aceitaria de um inquilino.

A conversa entre Henrique Moura e a dona da residência rendeu muitas risadas nas redes sociais e ainda dividiu opiniões.

Isso porque o homem iniciou o diálogo pontuando que estava interessado e que gostaria de ver as fotos do local, já que estaria viajando e impossibilitado de comparecer presencialmente.

No entanto, a proprietária foi prontamente hostil com ele. Depois disso, o profissional tentou conversar serenamente com a mulher, mas não obteve sucesso. A gravação de tela deixou inúmeros internautas chocados com o tratamento.

Através de um novo áudio, a dona da residência ainda estressada explicou o motivo da atitude.

“Você me desculpa, mas eu estou para enfartar de raiva. Eu coloquei uns anúncios pois preciso de funcionários homens para trabalhar em uma fábrica de massa. Aí me ligam 300 mulheres por dia. Parece que elas não sabem ler”, disse.

Em um áudio de mais de dois minutos de duração, a locadora reforça que o imóvel é apenas para homens prestadores de serviço na região, especialmente os que anseiam trabalhar com ela.

É neste momento que a situação fica ainda mais peculiar. “Eu trabalho, eu não tenho tempo de ficar respondendo mensagem […] A paciência e a educação já estão lá no ‘meio dos quintos’. Você tem toda razão”, destacou em meio aos gritos.

“Se quer luxo, vai lá no Itamaraty Hotel. Aqui é uma kitnet. É organizado! Eu não aceito bebida! Não aceito prostitutas! Pode trazer uma mulher, mas que seja uma mulher decente!”, enfatizou.

😱 Em nova mensagem, dona de imóvel impaciente diz o que não aceita em kitnet Aos gritos, ela explicou o motivo do tratamento e revelou regras que arrancaram risadas na internet Leia na íntegra 👉 https://t.co/6nkzqYZ5Mj pic.twitter.com/bFiryaNRNS — Portal 6 (@portal6noticias) February 2, 2024

Reação

Nos comentários, os usuários do Instagram caíram na risada. “‘Não aceita prostituta’. Ela faz a análise de cada convidada do inquilino então?”, brincou um rapaz.

Enquanto muitos ponderaram sobre a educação do empresário e a falta de educação da locadora, outros defenderam ela. “Eu não julgo! As pessoas realmente não sabem ler o básico dos anúncios”, disse outra pessoa.

Relembre o caso completo clicando o link aqui.