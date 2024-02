Entenda como ‘pequeno detalhe’ fez policiais militares prenderem integrante do PCC em Goiânia

Na residência do suspeito, foi encontrado uma quantia de aproximadamente R$ 234 mil

Gabriella Pinheiro - 01 de fevereiro de 2024

Quantia apreendida pela Polícia Militar. (Foto: Reprodução)

A atitude suspeita de um condutor no trânsito acompanhada do cometimento de uma infração levou a Polícia Militar (PM) a prender um homem, de 36 anos, suspeito de integrar a maior organização criminosa do Brasil, o Primeiro Comando da Capital (PCC).

O acontecimento ocorreu na quarta-feira (31), em Goiânia, e se desenrolou durante um patrulhamento da força tática do 7° Batalhão de PM nas imediações da Avenida C-12, no Setor Sudoeste, por volta das 13h. Foi nesse momento que a equipe avistou um veículo Onix de cor branca, avançando em um semáforo vermelho.

O comportamento do motorista despertou a desconfiança dos militares que, logo, realizaram a abordagem no veículo – quando as evidências começaram a ser costuradas.

Ao pedir os documentos do motorista, as autoridades notaram que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do suspeito apresentava indícios de falsidade, como foto desfocada e QRcode não identificável.

Além disso, durante uma consulta, foi constatado que os dados contidos na CNH não estavam presentes nos sistemas, como Mportal ou Detran.

Questionado, o homem alegou que não possuía a carteira e, por isso, tinha recorrido a um documento falso. Logo em seguida, ele informou que teria documentos verdadeiros na sua residência, localizada no Setor Parque Amazonas.

Já no imóvel, o suspeito apresentou uma certidão de nascimento. No entanto, novamente, o novo documento apresentava inconsistências, tendo a impressão feita em um papel semelhante a A4 e QRcode ilegível.

Ainda, durante uma busca no imóvel, os agentes encontraram uma quantia aproximada de R$ 234 mil em cima do guarda-roupas.

Indagado sobre a origem do dinheiro, ele então revelou que era integrante do PCC e que realizava a coleta do valor oriundo do tráfico de drogas em Goiânia e região.

O suspeito, assim como a quantia encontrada, foi conduzido até a Central de Flagrantes para as devidas providências legais. Ele possui mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.