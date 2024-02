Quase metade da população de Anápolis usa aplicativo de “sugar mommy e daddy”

Popular entre as novas gerações, práticas consistem na troca de companhia, simulação de relacionamento ou até interações sexuais

Samuel Leão - 01 de fevereiro de 2024

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Reconhecida por diversas qualidades que até renderam o apelido de “Manchester goiana”, Anápolis, recentemente, se destacou em outras áreas, bem mais inusitadas.

No caso, do uso de aplicativos para encontrar um “sugar daddy” ou “sugar mommy” – termos que se popularizaram nos últimos anos, para descrever pessoas mais velhas que “bancam” os novinhos, em troca de certos favores.

Popular entre as novas gerações, tais práticas consistem na troca da companhia, simulação de um relacionamento ou até mesmo interações sexuais, físicas e/ou virtuais.

Diante desse cenário, o Portal 6 buscou um levantamento junto à plataforma “Meu Patrocínio” – uma das principais do ramo.

Os resultados referentes a Anápolis foram impressionantes, com um número de usuários na cidade superior a 152 mil usuários – quase metade da população total da cidade, que beira os 400 mil.

Em um recorte mais específico, levando em conta apenas a população adulta, a métrica se torna ainda mais notável, visto que o município possui 289 mil adultos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dentre os participantes do Meu Patrocínio, a grande maioria é referente a mulheres interessadas em se tornarem “sugar babies” – ou seja, mais de 33 mil que querem conhecer um homem “bem de vida”.

Já o número de sugar daddies do município – cadastrados no app e dispostos a arcar com encontros e presentes caros para a mulherada – é de pouco mais de 16 mil, de modo que, levando em conta apenas as estatísticas brutas, haveriam duas interessadas para cada um dos disponíveis a pagar as contas.

Outro lado



Já entre as sugar mommies, no caso as “mamães” com renda suficiente para fazer agrados para os homens mais jovens em Anápolis, o número é bem menor.

Entre solteiras, divorciadas, viúvas e até casadas que se interessam em bancar um rapaz, o volume é de quase 5 mil.

Por outro lado, os interessados na proposta já superam, em muito, a oferta, com 33.711 cadastrados na plataforma em busca da “vida boa”. Nesse caso, cada “mommy” anapolina teria à disposição oito homens.