5 Filmes aguardados pelo público que chegam aos cinemas em fevereiro

Do terror ao drama, fevereiro reserva grandes surpresas para os cinéfilos

Ruan Monyel - 02 de fevereiro de 2024

(Foto: Duna: Parte 2/Divulgação/Warner)

O mês de fevereiro finalmente chegou, trazendo com ele o feriado mais aguardado pelos brasileiros, o Carnaval, porém, aos que preferem usufruir da data para descansar e fazer programas mais leves, fugindo dos tradicionais bloquinhos, o mês reserva boas surpresas para os amantes de cinema, com estreias que vão do terror ao drama, incluindo filmes indicados ao Oscar.

Tá vindo muita coisa boa por aí, alguns filmes, embora sejam do ano passado, estão chegando agora às telonas brasileiras e merecem ser assistidos, sejam por suas histórias inspiradoras, bizarrices macabras ou até mesmo cenas grandiosas de tirar o fôlego, dê uma olhada na lista, se programe e vá curtir a magia da sétima arte.

O Mal Que Nos Habita – 1 de fevereiro

Considerado por muitos o melhor filme de terror de 2023, O Mal Que Nos Habita se passa em uma aldeia pacata, quando dois irmãos descobrem um homem que acreditam estar possuído por um demônio e que ele é o motivo do mal que assola a aldeia. Decididos a se livrarem do rapaz, involuntariamente, acabam espalhando o mal por onde passam.

Pobres Criaturas – 1 de fevereiro

Já em cartaz, um dos filmes mais indicados ao Oscar 2024, o longa traz traços da antiguidade aliados a modernidade, e na história que se passa no século 19, a jovem Bella e trazida de volta à vida após receber o cérebro de um bebê, e então, a protagonista passa a revisitar o mundo com uma nova perspectiva de descobrimento.

A Cor Púrpura – 8 de fevereiro

Baseado no livro de mesmo título, o longa é um musical que narra a triste história de Celie, que passou por anos de abuso do pai e do marido, que também foram responsáveis por separá-la de sua irmã e filhos, e agora, aliada a um grupo de mulheres afro-americanas ele encontra forças para seguir em frente.

Zona de Interesse – 15 de Fevereiro

Indicado ao Oscar de melhor filme, o longa narra os horrores da segunda guerra mundial por uma perspectiva inédita, através dos olhares das pessoas que moravam ao lado dos campos de concentração e eram alheias a todo o contexto da guerra.

Duna: Parte 2 – 29 de fevereiro

A continuação do grandioso Duna, finalmente está prestes a ser lançada, narrando a segunda parte do clássico livro de ficção, onde, Paul vai atrás de vingança contra aqueles que destruíram sua família, mas grandes segredos podem colocar o universo em perigo.

O mês de fevereiro se tornou um presente para nós, cinéfilos, agora é só ficar atento à programação dos cinemas da cidade em que mora e correr para conferir cada uma dessas estreias.

Ruan Monyel é publicitário, pós-graduando em direção de arte e amante do universo audiovisual. Escreve todas as sextas-feiras. Siga a coluna no Instagram @proximo.filme.