Comepe e Umada confirmam programação com artistas de renome para o Carnaval; confira

Davi Galvão - 02 de fevereiro de 2024

Celebrações evangélicas já tem data marcada. (Foto: Reprodução)

Os dois maiores congressos evangélicos de Anápolis, realizados pelas igrejas Assembleia de Deus Ministério de Anápolis e Madureira, já têm data para acontecer e fornecem opções para jovens passarem o Carnaval louvando.

Este ano, o Comepe (Congresso de Mocidades Evangélicas Pentecostais), que está na 59ª edição, terá início no dia 10, às 18h30, e contará com a participação de cantores de renome nacional, como Jadson Moreno, Adriel Ananias, Douglas Ryos, Janiel Galvão, André e Jessé, Ministério Caminhar e diversos outros.

A programação irá se manter até o dia 13, com sessões diárias às 09h, 14h30 e 18h, exceto no último dia, onde as atividades se encerram no encontro às 09h.

Já a Umada (União de Mocidade da Assembleia de Deus em Anápolis) está caminhando para a 52ª edição, terá apresentações com os cantores Paulo Neto, Stella Laura, Grasiele Mota, Danilo Leite e do próprio Coral Umada.

As pregações ficarão por conta dos pastores André Matias, Denilson Lima, Gilmar Tavares, Bertie Magalhães, Simonar Alves, Enoque Vieira e pelo Bispo Oídes José Do Carmo.

Os encontros irão ocorrer do dia 09 até o dia 14, às 18h30.

Para mais informações, basta acessar as páginas do Instagram, tanto do Comepe quanto da Umada e conferir o cronograma completo.