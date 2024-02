Goiânia está com mais de 1,2 mil vagas de emprego abertas; confira cargos

Para se candidatar, é necessário agendar atendimento e levar documentos específicos

Augusto Araújo - 02 de fevereiro de 2024

Carteira de Trabalho. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Prefeitura de Goiânia anunciou nesta semana, 1.280 oportunidades de emprego em diversas áreas, por meio do Sine Municipal.

Dentre as opções, estão cargos como vendedor, cozinheiro, mecânico e até jardineiro. Veja a lista completa ao final da matéria.

Para se candidatar a uma das vagas, os interessados podem agendar um atendimento na sede do Sine por meio do aplicativo Prefeitura 24h, ou comparecer presencialmente à unidade, no Setor Central.

Para o cadastro, é necessário levar documentos de identificação, comprovante de residência atualizado e carteira de trabalho.

Confira a lista completa das oportunidades ofertadas pelo SINE Goiânia: