Acidente de trânsito em Goiás deixa uma pessoa morta e quatro feridas após peça de caminhão se soltar

SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar socorro às vítimas

Augusto Araújo - 03 de fevereiro de 2024

Acidente ocorreu na noite da última sexta-feira. (Foto: Reprodução)

Um acidente grave deixou quatro pessoas em estado grave na noite da última sexta-feira (02) em trecho da GO-174 entre os municípios de Rio Verde e Montividiu.

A ocorrência se deu por volta das 21h30, no km 270 da rodovia. Uma peça acabou se soltando do para-choque de um caminhão que passava pela região, atingindo em cheio um carro que fazia a ultrapassagem.

Com o impacto, o condutor do automóvel, que fazia a ultrapassagem, perdeu o controle e se chocou contra o veículo de cargas.

O motorista, acabou falecendo com o impacto, enquanto um passageiro que o acompanhava teve ferimentos graves.

Ainda houve o derramamento da carga do caminhão, que transportava soja, na rodovia. Dessa forma, outros dois veículos também perderam o controle e bateram na grade de proteção da pista, ocasionamento em ferimentos leves.

Foram acionados o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros, para prestar os primeiros socorros. As vítimas foram encaminhadas para hospitais de Rio Verde e Montividiu.

O motorista do veículo de grande porte fez o teste do bafômetro, onde se constatou presença de álcool no sangue. Dessa forma, ele foi preso pela Polícia Militar (PM) e encaminhado para a delegacia local.