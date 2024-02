Morre pedestre atropelado ao tentar atravessar a rua em Anápolis

Vítima, de 55 anos, ficou internado por três dias no HEANA, mas acabou não resistindo às lesões

Augusto Araújo - 03 de fevereiro de 2024

Vítima chegou ao hospital inconsciente, mas ainda respirando. (Foto: Reprodução)

Depois de três dias internado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), acabou falecendo o pedestre, de 55 anos, que foi atropelado enquanto atravessava a rua, na Vila Jaiara.

A morte foi confirmada pela unidade de saúde por volta das 17h desta sexta-feira (02), mas só veio à tona neste sábado (03).

A vítima foi atingida enquanto cruzava a Avenida Fernando Costa, na última quarta-feira 31), por um Fiat Argo da cor prata, que vinha em alta velocidade.

O condutor do veículo fugiu do local sem prestar assistência, mas populares conseguiram anotar a placa do automóvel.

Câmeras de segurança na região registraram o momento em que o pedestre é atropelado. O impacto foi tão grande que o homem chegou a dar uma cambalhota no ar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por populares que testemunharam o acidente. A vítima chegou ao HEANA em um estado grave.