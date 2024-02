Central do IPTU começa atender população de Goiânia para recalcular e tirar dúvidas na segunda (5)

Contribuintes terão o serviço à disposição entre 9h e 17h, até o dia 1º de março

Samuel Leão - 04 de fevereiro de 2024

Central do IPTU em Goiânia. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Goiânia anunciou que na segunda-feira (05), inicia o atendimento presencial à população para negociar dívidas e tirar dúvidas referentes ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Os contribuintes terão o serviço à disposição entre 9h e 17h até o dia 1º de março. O local fica ao lado do prédio da Justiça Federal, em uma estrutura montada nas instalações do Serviço Social do Comércio (Sesc), na Rua 19, no Centro da cidade.

A iniciativa partiu de uma constatação, feita pela gestão no último ano, de que a centralização de uma força-tarefa especialmente para tal demanda resultou em uma maior eficiência do serviço prestado.

Ao todo, foram preparados 11 guichês – ocupados por técnicos e auditores tributários da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) – à disposição da população para esclarecer questões como o cálculo da composição do imposto, emitir boletos, efetuar pagamentos por meio de cartões, pix e outros.

Consultas ao número de inscrição municipal e a conferência dos documentos necessários para abrir o processo de revisão ou atualização cadastral também fazem parte dos serviços.

Seguindo o padrão estabelecido em 2023, todos os serviços também podem ser realizados nas agências da rede do Atende Fácil, parceira da iniciativa e presente em cinco pontos da cidade, por agendamento, pelo site www.goiania.go.gov.br.