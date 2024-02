Contribuintes alegam diversos problemas para pagamento de IPTU em Goiânia

Moradores apontam erros na cobrança do tributo e aumento acima de quatro vezes no valor cobrado, sem justificativas

Augusto Araújo - 05 de fevereiro de 2024

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)

Não foram poucas as reclamações dos contribuintes após o início do período para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) em Goiânia.

Isso porque muitas pessoas estão relatando aumentos muito grandes nas taxas cobradas, dificuldade para pagar o tributo e até mesmo desconhecimento da lei por parte dos atendentes da Central do IPTU.

A dona de casa Maria Helena Medeiros, por exemplo, foi uma das que viram o imposto ter o valor aumentado em mais de quatro vezes de 2023 para 2024.

Ela, que é moradora da Vila Itatiaia, recebeu uma cobrança de R$ 1547,25 no ano presente, enquanto pagou apenas R$ 343,90 no anterior.

Ao Portal 6, a neta dela, Ysabella Portela, explicou que a avó mora na mesma casa desde os anos 1970 e nunca passou por reformas, não havendo justificativa para um salto tão grande no valor.

“O carnê do IPTU de 2024 ainda nem chegou. A gente sabe do valor porque eu olhei na internet. E se chegar depois do período que a Central do IPTU tiver acabado? Aí a pessoa idosa, que às vezes não sabe mexer no computador, não vai ter acesso? É um valor extremamente caro e [na residência] a renda é só do meu avó [que é funcionário público]. Até para parcelar, é um valor de R$ 140, pesa demais no orçamento”, desabafou.

Uma outra fonte, que pediu anonimato, também fez reclamações em relação ao pagamento do IPTU, mas com uma perspectiva diferente. Isso porque ela teve dificuldades em pagar o tributo online.

“Eu fiquei mais de 40 minutos tentando emitir o Documento Único de Arrecadação Municipal (DUAM). Quando eu fazia a solicitação, só aparecia uma mensagem de erro”.

Em um momento posterior, a fonte conseguiu pagar parte do valor cobrado. Isso porque ele havia renegociado uma pendência de 2020 e precisava quitar a dívida até esta segunda-feira (05), para não perder o que foi acordado.

Assim, ele conseguiu resolver essa questão. No entanto, ao tentar emitir o boleto para o IPTU de 2024, voltou a aparecer a mensagem de erro.

Por fim, a produtora audiovisual Adrielly Campos afirmou que ela e a família estão passando por problemas com o tributo desde o ano passado.

Isso porque, em 2023, o IPTU foi cobrado como se a residência, localizada no Residencial Felicidade, fosse um imóvel comercial, pois havia um microempreendedor individual (MEI) registrado no endereço.

“Mas a lei diz que MEI não pode cobrar como comercial. Eu tive que mostrar a lei para o pessoal da Prefeitura, porque eles nem tinham conhecimento. Está no próprio código tributário”, revelou.

Agora, em 2024, foi pedido um valor muito mais alto, como se o imóvel tivesse passado por melhorias, quando não houve nenhuma reforma nesse sentido.

“Aí meu pai foi até a prefeitura tentar entender o que está acontecendo. Foi informado verbalmente que seria reajustado, mas não tem nenhuma segurança jurídica quanto a isso. Não entregaram nenhum documento pediram para esperar. Assim, acaba que perde o prazo dos descontos”, explicou.