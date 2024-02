Saiba como denunciar focos de dengue em Anápolis

População também poderá utilizar recurso para agendar exames e solicitar limpeza de lotes baldios

Davi Galvão - 05 de fevereiro de 2024

Combate aos focos de reprodução do mosquito é ponto indispensável no combate à doença (Foto: Divulgação / SES-GO)

Além de declarar oficialmente que Anápolis enfrenta uma epidemia de dengue, a Prefeitura também divulgou, em coletiva realizada nesta segunda-feira (05), uma nova ferramenta para a população poder denunciar focos da doença.

A iniciativa trata-se do Zap Dengue, canal de comunicação via WhatsApp que funcionará 24h, no qual os anapolinos poderão comunicar casas ou pontos específicos que julguem necessitar de uma atenção especial do Poder Público no combate à infecção.

Além dessa funcionalidade, o telefone também servirá como uma forma de agendar exames em casos de suspeita de contaminação, além de solicitar a limpeza de lotes baldios.

A população pode enviar mensagens ao Zap Dengue através do número (62) 3902-2882.

Importante lembrar que, ao longo do mês, funcionários da Prefeitura e parceiros da sociedade civil farão visitas semanais à população, com o intuito de conversar e educar a respeito da doença.