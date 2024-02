Corpo encontrado carbonizado em Anápolis pode ser de servidor público que estava desaparecido

Homem, de 42 anos, foi visto pela última vez na madrugada de segunda-feira (05), não dando mais sinais de vida desde então

Augusto Araújo - 07 de fevereiro de 2024

Carro carbonizado foi encontrado pela Polícia Militar (PM), em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O corpo encontrado dentro de um carro carbonizado na tarde desta quarta-feira (07), em Anápolis, pode ser de um servidor público que tinha desaparecido nos últimos dias.

O homem, de 42 anos, entrou em contato com amigos e família pela última vez na madrugada de segunda-feira (05), não sendo mais visto desde então.

Além disso, o automóvel onde a vítima foi encontrada estava no nome do servidor público, e também estava sumido nesse intervalo de tempo.

A Polícia Civil (PC) ficou responsável pela investigação do ocorrido, após o veículo ser localizado pela Polícia Militar (PM), em um matagal próximo ao bairro Monte Sinai.

O carro estava completamente carbonizado e o corpo foi encontrado dentro do porta-malas, amordaçado e com as mãos amarradas.