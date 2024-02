Inscrições abertas para quem quer pagar aluguel mais barato em quase 40 cidades de Goiás

Interessados precisam realizar cadastro por meio do site da Agehab

Gabriella Pinheiro - 07 de fevereiro de 2024

(Foto: Divulgação/Secom)

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) está com inscrições abertas em 37 municípios de Goiás para a participação no programa Aluguel Social.

A iniciativa tem como objetivo fornecer ajuda de custo, no valor R$ 350, para o pagamento da locação de imóveis. A contemplação será válida por 18 meses.

Os interessados em participar do programa devem realizar o cadastro por meio do site da Agehab. Para quem não tiver acesso à internet, há a possibilidade de fazer a candidatura por meio de agências do Vapt Vupt ou em um dos Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Entre os requisitos obrigatórios para a participação na iniciativa, estão: ter Cadastro Único (CadÚnico) atualizado, morar há pelo menos três anos no município e não ter imóvel próprio. Após a candidatura, o candidato necessita esperar a convocação para a entrega da documentação exigida.

Outros critérios complementares que serão analisados pela agência são: possuir moradia improvisada, ser idoso (a), pessoa com deficiência (PcD), ter família com pai ou só com mãe, ter superendividamento, mulheres em situação de violência, bolsista do Programa Universitário do Bem (Probem), ser estudante da UEG, ter inscrito para imóvel no programa habitacional no estado e não ter sido contemplado e ter cadastro em programas sociais de Goiás. Não é preciso cumprir todos os critérios.

Os municípios contemplados para a iniciativa são Abadia de Goiás; Alto Paraíso de Goiás; Americano do Brasil; Caçu; Caldas Novas; Caldazinha; Ceres; Cidade Ocidental; Divinópolis; Goianésia; Hidrolândia; Inhumas; Itumbiara; Jaraguá; Jataí; Luziânia; Mara Rosa e Matrinchã.

Também participarão as cidades de Mineiros; Monte Alegre de Goiás; Morrinhos.; Mozarlândia; Niquelândia; Nova América; Nova Roma; Novo Gama; Ouvidor; Paraúna; Piranhas; Planaltina; Pontalina; Santo Antônio do Descoberto; São João D’Aliança; Serranópolis; Trindade; Uruaçu e Valparaíso de Goiás.