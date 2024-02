“Moisés” do Terminal da Praça da Bíblia vira sucesso nas redes sociais

Aparições do homem repercutiram na web e visualizações ultrapassam mais de 101 mil

Gabriella Pinheiro - 07 de fevereiro de 2024

Moisés do terminal. (Foto: Reprodução/ Twitter/ @dildodecigarro)

A roupa com estética antiga, acompanhada de um cajado e uma espécie de turbante compõe o figurino de uma figura conhecida por quem frequenta o Terminal Praça da Bíblia, em Goiânia. A semelhança com um personagem bíblico e as frequentes aparições no mesmo espaço renderam até um apelido para o homem misterioso: Moisés do Terminal Praça da Bíblia.

As visitas no ponto são frequentes e, cada uma apresenta uma singularidade e consegue surpreender ainda mais os populares no local.

Certa vez, por exemplo, além das tradicionais vestes que por si só roubam a cena, o “Moisés” decidiu tocar um berrante em pleno terminal, o que divertiu quem passava no local.

As peripécias do morador de Goiânia saíram das ruas e fizeram sucesso nas redes sociais. No X – antigo Twitter – internautas relembraram algumas das vezes que avistaram a figura.

Na postagem, o internauta reúne fotos de algumas vezes em que o homem foi visto no local. Até o momento, a publicação já acumula mais de 101 mil visualizações, 1 mil curtidas e 60 comentários.

eu tenho medo do terminal da bíblia pic.twitter.com/S0jCjDmKAU — ؘ (@dildodecigarro) February 2, 2024

“Ele direto passa lá no Praça A, estou cansada de ver ele lá”, disse um.

“Eu vi ele hoje no terminal. Eu ri tanto kkkkk”, escreveu outro.

“Ele tava tentando discursar na minha frente e eu com o fone torando”, afirmou.

Teve até quem brincou afirmando que ele teria conseguido “abrir o mar” – fazendo uma analogia aos feitos do personagem bíblico Moisés, no próprio Terminal.

“O querido abrindo o mar entre o 021 e o 263”, brincou.