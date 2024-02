Apenas 2 gatos foram completamente desenhados e você têm 10 segundos para achar

Sua missão vai ser examinar cuidadosamente o cenário, detalhe por detalhe, canto por canto, para achar a figura em questão

Magno Oliver - 08 de fevereiro de 2024

(Foto: Ilustração / Portal6)

As pessoas gostam muito de se divertir com bons passatempos. Um clássico e queridinho por muitos até hoje é o desafio do erro na imagem. Você também curte?

No teste de imagem a seguir, temos um quadro de fundo contendo gatinhos por todo quadro, em sua composição, e você terá de encontrar um item que se destaca.

A sua missão vai ser examinar cuidadosamente o cenário, detalhe por detalhe, canto por canto, para achar onde estão 2 gatos desenhados completamente entre os demais, em menos de 10 segundos.

E aí, meus queridos leitores e leitoras, conseguiram encontrar os gatos escondidos no cenário do nosso desafio? Como foi a experiência desse teste para vocês?

Dessa forma, se você trabalhou o olhar rápido e se deu bem, saiba que está de parabéns! Você é fera no desafio dos erros na imagem!

Sendo assim, saiba que suas habilidades oculares estão muito acima da média, no entanto, por conta da dificuldade aplicada no teste.

Confira o Gabarito do TESTE DOS GATINHOS:

