Motociclista morre após sair da comemoração do próprio aniversário, em Goiânia

Ele bateu em um poste localizado na Avenida Anhanguera

Samuel Leão - 08 de fevereiro de 2024

Motocicleta da vítima. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 23 anos, trafegava de moto pela Avenida Anhanguera, no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia, quando colidiu com um poste e acabou não resistindo aos ferimentos. O caso aconteceu no final da noite desta quarta-feira (07), e a vítima voltava de uma comemoração do próprio aniversário.

Segundo a garupa da moto, uma jovem de 26 anos, eles retornavam juntos da celebração e ele havia bebido um pouco.

Em dado momento, ele perdeu o controle na pista e acabou batendo na estrutura. Já a passageira teve ferimentos e recebeu ajuda de um caminhoneiro que passava pelo local. Ela diz apenas ter ouvido o barulho da batida e o motor da moto disparado.

Uma equipe da Patrulha de Trânsito (PATRAN) da Polícia Militar compareceu ao local e verificou a ocorrência. Eles acionaram o Corpo de Bombeiros, que também esteve presente.

Foi prestado socorro à jovem e constatada a morte do aniversariante. O Instituto Médico Legal (IML) compareceu e procedeu com o recolhimento do corpo.

Já a garota foi levada para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), onde recebeu cuidados especializados.