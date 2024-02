Preso suspeito de roubar e matar carbonizado servidor público em Anápolis

Prisão ocorreu nesta quinta-feira (08) a partir da localização do celular da vítima

Maria Luiza Valeriano - 08 de fevereiro de 2024

Vítima foi encontrada completamente carbonizada, amordaçada e com as mãos amarradas (Foto: Reprodução)

O caso do servidor público encontrado carbonizado no próprio carro, em Anápolis, ganhou um desfecho nesta quinta-feira (08). Por meio do celular da vítima, foi possível identificar o suspeito do crime bárbaro e ainda realizar a prisão.

A vítima, de 42 anos, havia sido contatada pela última vez nesta segunda-feira (05) e, diante da ausência, a família buscou apoio da Polícia Civil (PC).

Com o início da investigação do caso, um carro foi localizado em um matagal próximo ao bairro Monte Sinai. Dentro do veículo, registrado no nome do servidor público, havia um corpo completamente carbonizado, amordaçado e com as mãos amarradas.

Também foi possível identificar que o celular da vítima havia sido roubado, o que deu o pontapé para encontrar o suspeito do crime.

Com apoio do Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC), a 3ª Delegacia Distrital de Polícia localizou o aparelho na residência de um possível envolvido, que já estava sob investigação por tráfico de drogas, receptação e posse irregular de arma de fogo.

No local, também foram encontradas porções de drogas e uma arma de fogo. Com isso, o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de latrocínio. A PC segue investigando o caso.