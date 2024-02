Faltam apenas 2 assinaturas para que caos da saúde em Anápolis seja investigada

José Fernandes - 09 de fevereiro de 2024

(Foto: Arquivo Pessoal)

O que é uma CEI? Talvez muitos não saibam, mas é uma Comissão Especial de Inquérito. Tem a finalidade de investigar questões de interesse público, como possíveis omissões e corrupção no setor de saúde de Anápolis.

A quantidade mínima para que seja formado a CEI da SAÚDE são oito vereadores. Já assinei e ainda faltam duas assinaturas, para que os trabalhos comecem.

Veja a seguir alguns assuntos que pretendemos investigar:

1) Possíveis irregularidades no Centro de Zoonoses, garantindo a segurança e o bem-estar dos nossos animais e cidadãos.

2) A demora na realização de cirurgias cardíacas. Devemos investigar os casos de pacientes que faleceram enquanto esperavam na fila, exigindo responsabilidade e transparência na gestão dos recursos de saúde.

3) A falta de leitos de UTI pediátrica que já custou vidas preciosas de crianças em nossa cidade.

4) A morte de um bebê na UPA Pediátrica de apenas 5 meses de idade. Vamos investigar as circunstâncias desse trágico evento.

5) O déficit no atendimento de fisioterapia. Vamos identificar as razões por trás dessa falha e buscar soluções para melhorar o acesso a esse serviço essencial.

6) Os atrasos na realização de exames complementares. Vamos investigar as causas dessa demora e trabalhar para agilizar o processo de diagnóstico e tratamento.

7) A falta de medicamentos nas unidades de saúde. Vamos buscar as razões por trás desse problema e garantir o fornecimento adequado de medicamentos para todos que deles necessitam.

8) As longas filas de espera para procedimentos odontológicos são inaceitáveis.

9) A fila de espera para consultas oftalmológicas.

10) A transferência de pacientes para outras cidades como Jaraguá, Pirenópolis, Uruaçu e Nerópolis. Vamos investigar as razões por trás dessas transferências e buscar maneiras de melhorar a qualidade do atendimento local.

11) É inadmissível que princípios fundamentais como transparência e publicidade estejam sendo desrespeitados no setor de saúde. Vamos investigar as falhas no fornecimento de informações e garantir que haja prestação de contas adequada à população.

12) As contratações milionárias de Organizações Sociais (OSs) merecem nossa atenção. Vamos investigar esses contratos e garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma transparente e eficiente.

13) O sucateamento do Programa DST/AIDS. Uma ameaça à saúde pública. Vamos investigar as razões por trás desse sucateamento e trabalhar para revitalizar esse programa tão importante.

14) O fim do Laboratório Central de Anápolis (LACEMA). Vamos investigar as circunstâncias desse fechamento e buscar maneiras de restaurar esse serviço essencial.

15) As denúncias de assédio moral a servidores públicos.

É fundamental que a população se una a nós nessa empreitada, acompanhando de perto e sugerindo pautas a serem investigadas.

Juntos, podemos fazer a diferença e garantir que a saúde pública em Anápolis seja transparente, eficiente e acessível a todos. Contamos com o apoio e a participação ativa de cada cidadão nessa importante missão.

Muitos não terão interesse nessa investigação e farão de tudo para que não aconteça. Mande suas queixas e sugestões.

Anápolis precisa dos anapolinos. É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.