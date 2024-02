Se dizendo “Deus”, filho é suspeito de matar a mãe para tirar “demônio dela”

Suspeito foi encontrado dentro de cisterna nos fundos da casa e precisou ser resgatado por Corpo de Bombeiros

Augusto Araújo - 09 de fevereiro de 2024

Suspeito foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, após ser encontrado dentro de cisterna. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 38 anos, foi preso em Alexânia, cidade a 104 km de Goiânia, sob a suspeita de ter matado a mãe “para tirar o demônio dela”.

O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (09). Vizinhos teriam ouvido gritos vindo do local por horas, sendo que tanto a vítima quanto o filho pareciam transtornados.

A mulher, de 59 anos, estaria afirmando que era o demônio, enquanto o homem dizia ser Deus e que iria exorcizá-la.

Pela manhã, após o fim da confusão, uma testemunha foi até a casa para checar a situação, mas se deparou com a mãe do suspeito ensanguentada na cama.

Assim, ela chamou a Polícia Militar (PM) até o local, que acabou encontrando o homem dentro de uma cisterna nos fundos da casa, em estado alterado.

Dessa forma, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada até a residência, para realizar o resgate do suposto autor do crime.

Após a intervenção dos socorristas, os policiais encaminharam o suspeito para a delegacia de Alexânia, para as devidas medidas legais.