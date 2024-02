Especialista aponta quais alimentos aliviam sintomas e aceleram a recuperação da dengue

Em meio à epidemia da doença, a alimentação pode ser uma importante aliada durante a recuperação

Samuel Leão - 14 de fevereiro de 2024

Pacientes com dengue tomam soro em hospital. (Foto: Silva Junior/Folhapress)

Com os números de infectados pela dengue batendo recordes, com um crescimento de 400% nos casos em Goiás, em uma comparação de janeiro de 2023 com janeiro de 2024, a possibilidade de ser contaminado se tornou uma preocupação recorrente para os goianos.

Diante disso, muitas pessoas têm investido em formas de prevenção, como verificar focos do mosquito e utilizar repelentes. Outra forma de se cuidar – mesmo após infectado – é conhecer meios naturais de aliviar os sintomas e acelerar a recuperação.

Pensando nisso, o Portal 6 entrou em contato com a nutricionista Raissa Alcantara, para entender quais alimentos são bons aliados na missão de melhorar as condições do paciente, e quais são contraindicados.

“Quando o assunto é dengue, existem alimentos que não são recomendados para evitar que se agravem os sintomas do indivíduo, em especial aqueles que aceleram o metabolismo, como, por exemplo, gengibre, canela, cafeína, pimentas e outros”, explicou.

A especialista também frisou que o consumo de alimentos industrializados e com poucos nutrientes, como fast food e bolachas também devem ser evitado. Na lista, também entram alimentos com excesso de gorduras e até castanhas oleaginosas.

“Já para a recuperação, é bom seguir a lista de frutas e vegetais ricos em nutrientes, em especial os verde-escuros, como brócolis, espinafre e vagem, e também os ricos em vitamina C, como limão, laranja e acerola”, reforçou.

Por fim, Raíssa destacou que é imprescindível beber bastante água, o que pode incluir alimentos como melancia e coco. Em casos mais graves, ela aponta a necessidade de repouso absoluto e de procurar um médico, de modo a monitorar o nível das plaquetas sanguíneas.

Um baixo nível de plaquetas representa um alto risco de dengue hemorrágica, visto que elas são estruturas que atuam na coagulação sanguínea, de modo a controlar sangramentos.