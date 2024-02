Famílias goianas que tenham pessoa com deficiência poderão garantir benefício do Governo

É importante, porém, se atentar a alguns requisitos e documentos que precisam ser apresentados

Samuel Leão - 14 de fevereiro de 2024

Entrega do benefício Aluguel Social. (Foto: Divulgação/ Edgard Soares)

Já é possível renovar o benefício do Aluguel Social, oferecido pelo programa “Pra Ter Onde Morar”, do Governo do Estado de Goiás. A grande novidade, porém, é que a oportunidade é para famílias que tenham pessoas com deficiência ou no espectro autista.

No entanto, é importante frisar que o pedido deve ser feito entre o pagamento da 15ª e a 16ª parcelas, com prazo máximo até 60 dias antes do pagamento da última parcela.

Para garantir o benefício, também é necessário apresentar o relatório ou laudo médico que comprove a condição, seja de deficiência física, visual ou mental.

O documento deve ter a especificação do CID (Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde) ou o lado de transtorno do espectro autista (ETA), com validade de até 60 dias.

Também deve ser entregue a folha de resumo do Cadastro Único (CADÚnico) e o comprovante de endereço atualizados.

O programa repassa R$ 350 aos participantes por 18 meses – valor que deve ser usado exclusivamente no custeio do aluguel. Desde a publicação do edital, em outubro de 2023, cerca de 423 pessoas já receberam o benefício.