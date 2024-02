Foi assim que motorista de caminhão tentou “fugir” do pedágio na BR-153

Além da manobra para não pagar, veículo apreendido pela PRF estava repleto de irregularidades

Gabriella Pinheiro - 14 de fevereiro de 2024

Caminhão é flagrado andando com fita adesiva na placa. (Foto: Reprodução)

A tentativa de passar por um pedágio sem pagar por parte de um motorista de caminhão chamou a atenção de policiais rodoviários federais e levou a apreensão do veículo na BR-153, em Hidrolândia. O caso aconteceu na terça-feira (13).

O pontapé foi no início da tarde no momento em que o condutor trafegava o veículo, que contava em um cavalo trator e semirreboque, pela via com a placa traseira tampada. O automóvel tinha saído de São Paulo (SP) e tinha como destino Palmas (TO).

Durante uma fiscalização de rotina, os policiais notaram a adulteração e questionaram o condutor sobre a ação. Em resposta, ele afirmou que a atitude teria sido uma orientação dada pelo patrão para colocar fita adesiva na placa.

Segundo ele, o objetivo da medida era tampar a primeira letra do item para que, assim, ele conseguisse passar pelas praças de pedágio da rodovia sem pagar.

Os agentes ainda constataram que a documentação do veículo estava vencida desde 2022, que a placa dianteira estava entortada, os pneus lisos e que não havia pneu de estepe.

A carreta foi autuada e apreendida – assim como o caminhão devido à adulteração de sinal identificador do veículo. Uma ocorrência será encaminhada para a delegacia da Polícia Civil (PC) para investigar os fatos.

