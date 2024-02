Em uma semana, número de pacientes com dengue sobe para quase 16 mil

Até o momento, estado já registrou seis óbitos pela doença

Gabriella Pinheiro - 15 de fevereiro de 2024

Clientes afirmam medo de contrair dengue. (Foto: SES-GO)

Em 15 dias, o cenário epidemiológico envolvendo número de pacientes confirmados com Dengue em Goiás segue em alta e apresentou um crescimento de quase 40%.

De acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) do estado nesta quinta-feira (15), a localidade registrou um total de 15.810 diagnósticos até o momento.

No comparativo, no dia 1º de fevereiro deste ano, 11.294 casos foram registrados da doença – o que representa um aumento total de 39.98%.

A diferença entre apenas 7 dias também chama a atenção devido a quantidade expressiva de confirmações, que é de quase 20%.

No dia 08 de fevereiro, por exemplo, Goiás contabilizava um total de 13.287. Se comparado aos registros desta quinta-feira (15), o aumento foi de 18.98%.

Até o momento, segundo a pasta, seis óbitos pela doença já foram registrados. Três deles aconteceram em Uruaçu e envolvem dois homens, de 71 e 31 anos, e uma adolescente, de 16.

Outros casos aconteceram em Águas Lindas de Goiás, com um homem, de 33 anos, em Iporá, com uma idosa, de 78 anos, e em Cristalina, com uma adolescente, de 16 anos.