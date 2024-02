Número de mortes por Covid-19 aumenta cinco vezes nas primeiras semanas de 2024

Apesar de registros já expressivos, Secretaria de Estado de Saúde (SES) explicou que casos devem continuar crescendo

Maria Luiza Valeriano - 15 de fevereiro de 2024

Secretaria Estadual da Saúde já registrou 25 mortes por Covid-19 em 2024 (Foto: Divulgação/Governo de Goiás).

Aproximadamente quatro anos após o início do Covid-19 em Goiás, os casos do vírus seguem causando preocupação. Isso porque, no início de 2024, os registros de mortes pela doença tiveram um aumento de cinco vezes em pouco mais de um mês.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a primeira semana de janeiro teve apenas 05 falecimentos. Contudo, ao chegar na metade de fevereiro, esse número já tinha subido para 25.

Além disso, já foram confirmados mais de 3 mil casos. Apesar de já ser uma amostra expressiva, a pasta alertou para o perigo de uma onda ainda mais forte após a folia do Carnaval, que se encerrou terça-feira (13).

Letalidade

De acordo com o boletim da SES, a letalidade do vírus, que está em torno de 0,31%, está atingindo principalmente aqueles acima de 80 anos e adultos entre 50 a 59 anos. Nas últimas quatro semanas, foram 04 falecimentos no primeiro grupo e outros 03 no segundo.

Vale destacar que houve fatalidades também entre crianças abaixo de 10 anos, adultos de 30 a 39 e também idosos entre 60 a 79 anos.

Atualmente, a cidade de maior preocupação é Varjão, que teve 30 casos confirmados, o que leva ao índice de 767 a cada 100 mil habitantes. Ouvidor, Jussara e Avelinópolis seguem, com taxas de médio risco, entre 250 e 500 casos a cada 100 mil habitantes.

Vacinação

Ainda segundo a SES, um total de 16,4 milhões de doses de imunizantes foram aplicadas até o momento. Com isso, 85,4% da população goiana já recebeu uma dose, enquanto 77,4% receberam as duas.