CEI para investigar caos na saúde de Anápolis está a um passo de ser autorizada na Câmara

Rápidas apurou que existe um vereador disposto a assinar o documento, mas ele teme represálias da parte de Roberto Naves

Pedro Hara - 16 de fevereiro de 2024

Hospital Municipal Alfredo Abrahão, em Anápolis. (Foto: Bruno Velasco/ Prefeitura de Anápolis)

Pensada com o propósito de investigar a situação de caos na saúde de Anápolis, a Comissão Especial de Inquérito (CEI) proposta pelo vereador Policial Federal Suender (PRTB) está prestes a sair do papel na Câmara.

Até o momento, foram colhidas sete assinaturas das oito necessárias para protocolar o pedido na Casa e dar início à investigação.

Rápidas apurou que existe um vereador disposto a assinar o documento, mas ele teme represálias que pode sofrer do prefeito Roberto Naves (Republicanos).

Em alta, Caiado vê oposição murchar na Alego

Analistas ouvidos pela Rápidas destacaram que a postura nada combativa da oposição durante a sessão de abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) indica que o ano de 2024 deve ser tranquilo para Ronaldo Caiado (UB).

Prova disso foi a menção dos robustos + 80% que o governador ostenta de popularidade citado pelo oposicionista Paulo Cézar Martins (PL).

A ausência dos deputados do PSDB, José Machado e Gustavo Sebba também reforçou essa impressão.

Podemos se acerta com Renato de Castro em Goianésia

Pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Goianésia, o deputado estadual Renato de Castro segue firmando acordos com outros partidos para construir a chapa que enfrentará o primo Leonardo Menezes (PSDB), atual prefeito da cidade.

A sigla da vez é o Podemos, do deputado federal Glaustin da Fokus. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (15).

Popó e Rubinho Barrichello se tornam oficialmente cidadãos goianos

O governador Ronaldo Caiado sancionou a concessão dos títulos de cidadão goiano para o ex-lutador Popó e o piloto Rubinho Barrichello.

Os projetos foram apresentados pelos deputados Talles Barreto (UB) e Wagner Camargo Neto (SD), respectivamente.

Kim Abrahão é o entrevistado da semana

Pré-candidato do Novo em Anápolis, Kim Abrahão é o entrevistado desta semana do 6 perguntas para.

O ex-secretário de Esportes responderá sobre o pleito deste ano e outras questões sobre a cidade de Anápolis.

As respostas serão divulgadas no domingo (18), no site e nas redes sociais do Portal 6.

Nota 10

Para Federação Goiana de Futebol (FGF), que em parceria com Atlético, Goiás, Vila Nova e Prefeitura de Goiânia lançaram a campanha “Jogo Limpo”.

A iniciativa quer conscientizar os torcedores que frequentam os estádios a realizar o descarte correto do lixo após as partidas.

Nota Zero

Para o cerimonial da Alego, que não permitiu que jornalistas que cobrem as sessões acessassem a área destinada à imprensa na primeira sessão do Legislativo Estadual em 2024.

A área ficou restrita a secretários e assessores do governador Ronaldo Caiado, além de convidados da própria Casa.

Os profissionais da imprensa tiveram que se contentar com as galerias.