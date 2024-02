Defensoria Pública reforça documentos necessários para pais levarem em mutirão de vagas de CMEI’s, em Goiânia

Mobilização irá ocorrer ao longo do fim de semana, a partir das 8h, por ordem de chegada

Samuel Leão - 16 de fevereiro de 2024

DPE-GO realiza mutirão em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Com a dificuldade em conseguir vagas para as crianças nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) de Goiânia, a Defensoria Pública (DPE-GO) preparou um mutirão – que irá ocorrer ao longo deste fim de semana – para agilizar cada caso. No entanto, o órgão esclarece a necessidade de apresentar documentos físicos para a análise.

Portanto, foi emitido um novo comunicado, reforçando quais são os itens obrigatórios na hora de realizar a matrícula através do mutirão. As atividades ocorrem até dia 18 de fevereiro (domingo) a partir das 08h e por ordem de chegada.

A mobilização ocorre na Unidade Marista, situada na Alameda Coronel Joaquim de Bastos, número 282. A coordenação da força-tarefa é feita pelo Núcleo Especializado em Atuação Extrajudicial (NAE), em parceria com a Prefeitura de Goiânia.

A intenção é resolver os casos sem que haja a necessidade de judicialização. Vale destacar que o atendimento da DPE-GO é voltado para cidadãos com renda de até 3 salários mínimos ou renda familiar de um salário e meio por pessoa.

Os documentos necessários são: