Idoso é preso sob a suspeita de ter abusado de criança de 6 anos em Anápolis

Crime foi descoberto pela mãe do garotinho, após desconfiar de 'brincadeira' entre o suposto autor e o filho dela

Thiago Alonso - 19 de fevereiro de 2024

Mandado de prisão foi cumprido nesta segunda-feira (19). (Foto: Reprodução/Polícia Civil)

Um idoso, de 78 anos, foi preso pela Polícia Civil (PC), nesta segunda-feira (19), sob a suspeita de ter abusado de um menino, de apenas 06 anos, em Anápolis.

O suposto autor, que é um amigo da família, teria cometido o crime enquanto fingia brincar com o menino, se aproveitando de um momento de distração da esposa e a mãe do garotinho.

No entanto, a brincadeira de ‘pique-pega’ realizada pelo idoso, deixou a mulher desconfiada. Logo, ela teria verificado as imagens das câmeras de segurança da residência, onde teria confirmado que o suspeito estaria cometendo atos libidinosos com o filho dela.

Dessa forma, a família denunciou o suposto autor para a PC, que, em conjunto com o Ministério Público (MPGO), decidiram pela prisão preventiva.

O idoso foi encaminhado a Unidade Prisional de Anápolis, onde ficará até o fim da investigação feita pelo Poder Judiciário, e deverá responder por estupro de vulnerável.

Caso condenado, a pena pode chegar a 15 anos de reclusão.